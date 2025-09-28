Sınırda sandık krizi: Moldova seçimlerine gölge düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sınırda sandık krizi: Moldova seçimlerine gölge düştü

Moldova'nın Transdinyester bölgesinden gelen yüzlerce seçmen, oylarını kullanabilmek için sınır kapılarında uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. Yaşanan teknik aksaklıklar ve yoğun kontroller seçim gününe gölge düşürdü.

Moldova'da sürmekte olan parlamento seçimleri, Transdinyester bölgesinden gelen seçmenler için ulaşım engelleriyle başladı. Oy verme hakkını kullanmak isteyen yüzlerce vatandaş, bölgeyi Moldova'nın geri kalanına bağlayan kritik sınır geçiş noktalarında uzun bekleyişlerle karşılaştı.

Rezina ile Rybnita arasındaki köprüde, Moldovalı yetkililer tarafından uygulanan yoğun araç kontrolleri nedeniyle üç saati aşan gecikmeler yaşandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Benzer bir durum, Senatovka Sınır Kapısında da yaşandı. Yetkililerin "teknik bir arızadan kaynaklı" olduğunu belirttikleri aksamadan dolayı seçmenlerin geçişine uzun süre izin verilmedi.

Transdinyester problemi nasıl ortaya çıktı?Transdinyester problemi nasıl ortaya çıktı?

Ortaya çıkan engeller, seçmenlerin oy kullanma hakkı önünde ciddi bir engel oluşturdu. Moldova basınına yansıyan görüntülerde, sınırın diğer tarafına geçmeyi umutla bekleyen kalabalık insan grupları dikkat çekti.

Moldova makamları, Rybnita-Rezina sınır noktasındaki aksaklıkları gidermek adına ek ekipler görevlendirildiğini duyurdu.

adsiz.jpg

Son Haberler
Altın Koza'da ödül yağmuru! Zeydan Karalar Silivri'den mesaj gönderdi...
Altın Koza'da ödül yağmuru!
CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti
CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti
Liverpool kaptanı Van Dijk'tan Galatasaray uyarısı!
Liverpool kaptanı Van Dijk'tan Galatasaray uyarısı!
Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Apartmandan gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi
İYİ Partili Yaldır, gençlerin en beğendiği milletvekilleri arasında
İYİ Partili Yaldır, gençlerin en beğendiği milletvekilleri arasında