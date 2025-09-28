Sınırda sandık krizi: Moldova seçimlerine gölge düştü

Moldova'da sürmekte olan parlamento seçimleri, Transdinyester bölgesinden gelen seçmenler için ulaşım engelleriyle başladı. Oy verme hakkını kullanmak isteyen yüzlerce vatandaş, bölgeyi Moldova'nın geri kalanına bağlayan kritik sınır geçiş noktalarında uzun bekleyişlerle karşılaştı.

Rezina ile Rybnita arasındaki köprüde, Moldovalı yetkililer tarafından uygulanan yoğun araç kontrolleri nedeniyle üç saati aşan gecikmeler yaşandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Benzer bir durum, Senatovka Sınır Kapısında da yaşandı. Yetkililerin "teknik bir arızadan kaynaklı" olduğunu belirttikleri aksamadan dolayı seçmenlerin geçişine uzun süre izin verilmedi.

Transdinyester problemi nasıl ortaya çıktı?

Ortaya çıkan engeller, seçmenlerin oy kullanma hakkı önünde ciddi bir engel oluşturdu. Moldova basınına yansıyan görüntülerde, sınırın diğer tarafına geçmeyi umutla bekleyen kalabalık insan grupları dikkat çekti.

Moldova makamları, Rybnita-Rezina sınır noktasındaki aksaklıkları gidermek adına ek ekipler görevlendirildiğini duyurdu.