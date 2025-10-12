Suriye'de Beşşar Esad'ın HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar tarafından devrilmesi sonucu yeni yönetim devlet düzeni kurmaya devam ediyor.

Kritik başlıklardan biri olan Suriye genelindeki silahlı güçlerin merkezi olarak orduya bağlanması gündemi sıcaklığını koruyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgede mevzilenen ve terör örgütü PKK'nın kolu YPG'yi de kapsayan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi, silahlı güçlerin yeni görevine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Mazlum Abdi

"TEMEL GÜCÜ OLARAK ROL ALACAĞIZ"

Görevlendirilen bir heyetin Şam'a giderek anlaşmalar üzerine konuşacağını aktaran Abdi, "Suriye Savunma Bakanlığı’na entegrasyon konusunu ele alacağız. Yeni bir Suriye ordusu kuruluyor. Biz de temel gücü olarak yeni Suriye ordusunda rol alacağız" dedi.

ABD desteğiyle kurulan SDG’nin artık tüm Suriye’de görev yapacağını belirten Abdi, kendilerine bağlı "anti terör birimi" de oluşturulacağını belirtti.

Bu birimin terörö örgütü IŞİD ile mücedele edeceğini aktardı.

Öte yandan Suriye yönetiminde bulunan Heyet Tahrir el-Şam liderliğindeki cihatçı grupların arasında IŞİD bağlantılı grupların da olduğu biliniyor.