Siniri uyuyan kabus! Beyni tehdit eden virüs

Türkiye'de ve dünya genelinde toplumun önemli bir kesiminde antikorları bulunan Herpes Simpleks Virüsü Tip-1 (HSV-1), ilk bulaşmanın ardından sinir hücrelerine yerleşerek adeta bir 'uyku' dönemine geçti. Bu virüs, sinir ganglionlarında, özellikle de yüz bölgesinden sorumlu olan trigeminal ganglionda gizlendi.

Stres, ateşli hastalıklar, bağışıklık sisteminin zayıflaması veya güneş ışığı gibi tetikleyicilerle virüs 'yeniden etkinlik' kazanarak ciltte uçuk lezyonlarına neden oldu.

Ancak, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, virüsün bazen bu olağan döngüsünden saparak merkezi sinir sistemine ulaşabildiğini gösterdi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği verilerine ve uluslararası çalışmalara göre, HSV-1, erişkinlerde sporadik (tek tük görülen) viral ensefalitin en sık nedenidir ve bu durum, literatürde Herpes Simpleks Ensefaliti (HSE) olarak geçti.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI BULGULAR

HSE, oldukça nadir görülse de, ölümcül sonuçlar doğurabilen ya da kalıcı nörolojik hasara yol açabilen ciddi bir durum.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) bünyesindeki uzmanlar, virüsün sinirler boyunca beyne ilerleyerek özellikle beynin hafıza ve davranış fonksiyonlarını yöneten temporal loblarında akut iltihaplanma ve doku ölümüne (nekroz) yol açtığını belirtti.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Nöroloji Profesörü Dr. Sarah Miller, bu durumu şöyle açıkladı:

"Herpes Simpleks Virüsü, nörotropik bir virüstür, yani sinir sistemini hedef alır. Normalde latent (sessiz) kalır, ancak bazı durumlarda, özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında veya virüsün kendisi mutasyonla ya da bilinmeyen başka bir mekanizmayla uyanarak, sinir lifleri üzerinden beynin hassas bölgelerine ilerleyebilir. Bu ilerleme, hızla ilerleyen ve acil tedavi gerektiren yıkıcı bir iltihabi süreci başlatır."

HER UÇUK ÇIKARANDA AYNI RİSK VAR MI?

Akıllardaki en kritik soru, "Her uçuk çıkaranda aynı risk var mı?" Türkiye'deki enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve global epidemiyolojik veriler bu riskin çok düşük olduğunu gösteriyor. Herpes Simpleks Ensefaliti'nin yıllık insidansı milyonda 2 ila 3 vaka civarındadır. Ancak, vakaların büyük çoğunluğunda (%90'dan fazlası) etkenin HSV-1 olduğu, yani dudak uçuğuna neden olan virüs olduğu biliniyor.

Uzmanlar, virüsü taşıyan her bireyin bu ciddi tabloyu yaşamayacağını, ancak ateş, şiddetli ve açıklanamayan baş ağrısı, bilinç düzeyinde değişiklik, nöbetler ve konuşma bozuklukları gibi semptomlar geliştiğinde acil tıbbi müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Erken tanı ve antiviral ilaç (asiklovir) tedavisine başlanması, hastalığın ölüm ve sakatlık oranlarını önemli ölçüde düşürmekte.

TEDAVİDE ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Beyin omurilik sıvısından (BOS) yapılan PCR testi ile virüs DNA'sının tespit edilmesi kesin tanı için kritik önem taşır. Ancak test sonuçları beklenirken bile şüpheli hastalara derhal antiviral tedaviye başlanması gerekiyor. Tedavideki gecikme, kalıcı hafıza kaybı, davranış bozuklukları veya koma gibi ciddi sekellere yol açabilir.