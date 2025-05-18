Sınırımızın dibinde savaş provası

Türkiye sınırına yalnızca 30 kilometre mesafede gerçekleştirilecek NATO tatbikatı, liman savunmasından kimyasal saldırı senaryolarına kadar geniş bir kapsamla dikkat çekiyor. ABD öncülüğündeki “Immediate Response 25” tatbikatı, Yunanistan ve Balkan ülkelerinde 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından koordine edilen tatbikat, NATO’nun doğu sınırlarındaki askeri hazırlık kapasitesini sınamayı hedefliyor. “Defender 25” başlığı altında yürütülen üç ana faaliyetten biri olan bu tatbikat, tank atışları, liman ele geçirme, nehir geçişi ve kimyasal saldırılara karşı savunma gibi senaryoları içeriyor. Tatbikatın Türkiye sınırına yakınlığı ve kapsamı, bölgesel güç dengelerine yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

Tatbikatta Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovakya ve Hırvatistan’dan toplam 12 binden fazla asker yer alacak. Amaç, müttefik ülkeler arasında güven oluşturmak ve savaş zamanında ortak harekât kabiliyetlerini güçlendirmek olarak açıklandı. Ancak tatbikatın Türkiye’ye bu kadar yakın bir bölgede yapılması, mesajların yalnızca müttefiklere yönelik olmadığını düşündürüyor. ABD, son yıllarda “Rusya tehdidi” gerekçesiyle Yunanistan’da Dedeağaç’tan Girit’e uzanan dokuz askeri üs kurarak bölgeyi asker ve silahla donattı.

TÜRKİYE’YE TAŞ ATIMI MESAFEDE

Tatbikatın Yunanistan’daki ayağı, özellikle İskeçe ve Petrochori bölgelerinde yoğunlaşacak. Bu bölgeler, Türkiye sınırına sadece 30-40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dedeağaç Limanı’na yakınlık, senaryoları daha da dikkat çekici kılıyor. Tatbikat kapsamında, limanların düşman tarafından ele geçirilmesi ve geri alınması, nehir geçiş operasyonları, hava saldırıları, kimyasal saldırılara karşı savunma ve siber tehditlerle mücadele gibi uygulamalar yapılacak. ABD ordusu, senaryoların “gerçek çatışma koşullarına yakın” olduğunu vurguluyor. İskeçe’deki atış alanında Yunan Leopard tankları ile ABD’nin M1A2 Abrams tankları birlikte görev alacak. Tennessee ve Vermont Ulusal Muhafızları ile 86. Piyade Tugayı Muharebe Timi gibi birlikler de tatbikatta yer alacak. Ayrıca, Yunanistan’ın Kavala kentindeki 20. Zırhlı Tümen de aktif rol üstlenecek.

NATO’NUN YENİ STRATEJİK HATTI MI?

Tatbikatın düzenlendiği bölge, son yıllarda ABD’nin Avrupa’ya yaptığı askeri sevkiyatların önemli bir merkezi haline geldi. Dedeağaç Limanı, NATO’nun Balkanlar ve Karadeniz’e yönelik lojistik ağında kilit bir nokta olarak öne çıkıyor. Bölgenin artan askeri tatbikatlarla kullanılması, NATO’nun Karadeniz-Ege-Balkan hattında yeni bir caydırıcılık kuşağı oluşturduğuna dair yorumları güçlendiriyor. Yakın zamanda aynı bölgede Yunan ve ABD Özel Kuvvetleri’nin katıldığı “Stolen Cerberus XII” tatbikatı da yapılmıştı. Bu faaliyetlerin peş peşe gelmesi, Batı Trakya’nın NATO’nun operasyonel haritasındaki önemini artırıyor.

ANKARA’NIN TUTUMU MERAK KONUSU

ABD Avrupa Komutanlığı’nın açıklamalarına göre, Türkiye, Immediate Response 25 tatbikatına katılan ülkeler arasında yer almıyor. Millî Savunma Bakanlığı’ndan da bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. NATO üyesi Türkiye’nin, sınırına bu kadar yakın bir tatbikata dahil edilmemesi dikkat çekiyor. Immediate Response 25, ABD’nin 2020’den beri düzenlediği Defender-Europe tatbikat serisinin bu yılki ayağını oluşturuyor ve faaliyetler 24 Haziran’a kadar sürecek.

YUNAN KOMÜNİSTLERDEN SERT TEPKİ

Yunanistan Komünist Partisi, tatbikata sert bir eleştiri getirdi. Partinin yayın organı Rizospastis gazetesinde yer alan açıklamada, “Bu tatbikatlar bölgenin güvenliği için değil, NATO’nun propaganda araçlarıdır. Giannouli, Kandilapti, İskeçe ve Petrochori’deki üsler ile Dedeağaç ve Kavala limanları savaşın hizmetine sunuldu,” denildi. Parti, Yunanistan’ın emperyalist savaşlara dahil edilmemesini, Dedeağaç üssünün kapatılmasını, limanların savaş üssü olmaktan çıkarılmasını ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti.