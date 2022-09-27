﻿Sınırları açık bırak, İstanbul'da yakala!

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında, bir kamyonla İstanbul'a getirilen kaçak göçmenlerin Gaziosmanpaşa ilçesinde sokağa indirildiğine ilişkin görüntü ve paylaşımlarla ilgili güvenlik güçlerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada Gaziosmanpaşa'da yapılan çalışmalarda yakalanan 143 kaçak göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında "İlimizde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.

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Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen 143 kaçak göçmenin sınır dışı edileceği belirtiliyor ama bugüne kadar yakalanan kaçak göçmenlerin, sınır dışı edildiğine dair tek bir görüntü yayınlanmadı. Aksine, bana gelen çok net bir bilgiye göre yakalanan göçmenler, başka illere sevk ediliyor.

10 yıldır İstanbul'da yaşayan ve bir kafede çalışan Afgan gencin Zeytinburnu sahilinde yakalandıktan sonra yaşadıklarını hatırlatayım... Afgan genç, diğer yakalanan Afganlar ve Suriyeliler ile birlikte önce Uşak'a sonra Bodrum'a, oradan da Edirne'ye götürülüp sınıra yakın bir yerde serbest bırakılmıştı. Sonunda o Afgan genç, bir Türk'ün telefonunu kullanarak, İstanbul'da çalıştığı kafenin sahibine ulaşmış, kafe sahibi kendi otomobiliyle sınıra giderek, çalışanını oradan almıştı.

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On binlerce Afgan askeri, İran'ı otobüsle geçerek Türkiye sınırına bırakılıyor... Yürüyerek Türkiye'ye giren Afgan askerleri daha sonra araç tutarak istedikleri yere gidiyor.

Şimdi İstanbul polisinin, akın akın gelen Afganların 143'ünü İstanbul'da yakalaması ile göç önlenebilir mi?

Öyleyse bu açıklamanın anlamı nedir? Hükümet, sınırları açmış ama polis, aldığı emir gereği, içeri girenleri şehirde yakalamaya çalışıyor! Bunun adı göçmen kaçakçılığı değildir artık. Adamlar, hükümetin bilgisi dahilinde Türkiye'ye yürüyerek giriyor!

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Peki gerçekte ne oluyor? ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 2 Ağustos 2021'de yaptığı basın toplantısında, Kabil'den tahliye edilenlerin, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden aktarmalı uçuşla ABD'ye gideceğini bildirdi. Şimdi, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'ın yayınladığı belge, işte o basın toplantısının tutanağıdır.

Türk Dışişleri, bu açıklamaya "Türkiye olarak, ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz" diye cevap vermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter'da "ABD Afganistan'da kendisine hizmet etmiş, Taliban'ın düşman olarak gördüğü 19 bin Afgan'ı ve aile üyelerini (toplamda 53.000 kişi) ülkesine almaya karar verdi. 1 milyona yakın destekçisini de hedef ülke olarak İran üzerinden Türkiye'yi gösterdi." diye bir mesaj yayınlamıştı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ABD'nin ülkemizi göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz" demiş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Türkiye hiç kimsenin bekleme odası değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Oysa Afganlar, Türkiye'de kalıyor, başka bir ülkeye gitmiyorlar.

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Biz o günlerden itibaren "Afganların, ABD ile Türkiye'yi yönetenler arasındaki gizli anlaşmalara göre gönderildiği çok net… Zira Türkiye'de bir şehirden başka şehre arı kovanı taşımak için bile yetkililerden alınan bir sürü belgeye ihtiyaç var. Tabii para da yatırmanız gerekiyor." diye devamlı uyarıda bulunduk.

"Bu kadar insanın, Türkiye-İran sınırına kadar otobüslerle taşınması ve Türkiye'ye sokulması, gönderen ülke olan Taliban yönetimindeki Afganistan'ın, geçiş ülkesi olan İran'ın ve kabul eden ülke olan Türkiye'nin devlet yetkililerinin bilgisi dışında mümkün olabilir mi?" diye sorduk.

Sonuç ortada... Afgan ordusunun askerleri, İran sınırından akın akın gelmeye devam ediyor ama İstanbul'da kaçak göçmen yakalama çalışmaları "kararlılıkla" sürdürülüyor!