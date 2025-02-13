Sınırları zorladı! Hadise'den cüretkar poz

Geçtiğimiz aylarda ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve ne yazık ki dizisiyle IMDB'nin tarihinin en kötüleri listesine giren Hadise, yeni şarkısının çıkış tarihini ve adını duyurdu.

Konserdeki şovları, kombinleri, şarkıları ve samimiyetiyle sahnelerde fırtınalar estiren Hadise, "Bu Gidişin Dönüşü Yok" isimli şarkısının 21 Şubat'ta çıkacağını duyurdu.

DÖVMELİ FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Hadise'nin yeni şarkısının çıkış tarihini duyurduğu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

21 Şubat'ta yeni şarkısını çıkarmaya hazırlanan Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalçasındaki dövmeyi göstererek "Bu gidişin dönüşü yok... 21 Şubat" ifadelerini kullandı.