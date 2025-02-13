Sınırları zorladı! Hadise'den cüretkar poz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sınırları zorladı! Hadise'den cüretkar poz

Cesur dansı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, Yeni şarkısının çıkış tarihini ve adını olay bir pozla duyurarak geceye bombasını bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve ne yazık ki dizisiyle IMDB'nin tarihinin en kötüleri listesine giren Hadise, yeni şarkısının çıkış tarihini ve adını duyurdu.

Konserdeki şovları, kombinleri, şarkıları ve samimiyetiyle sahnelerde fırtınalar estiren Hadise, "Bu Gidişin Dönüşü Yok" isimli şarkısının 21 Şubat'ta çıkacağını duyurdu.

0x0-hadise-resmen-ilan-etti-senol-sonmezi-ilk-kez-paylasti-1736851304426.webp

DÖVMELİ FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Hadise'nin yeni şarkısının çıkış tarihini duyurduğu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

7u.webp

21 Şubat'ta yeni şarkısını çıkarmaya hazırlanan Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalçasındaki dövmeyi göstererek "Bu gidişin dönüşü yok... 21 Şubat" ifadelerini kullandı.

5-002.webp

Son Haberler
Trump - Putin görüşmesi Batı dünyasında endişe yarattı
Trump - Putin görüşmesi Batı dünyasında endişe yarattı
Icardi'den Jose Mourinho'ya GOAT cevabı
Icardi'den Jose Mourinho'ya GOAT cevabı
Van'da kar yağışı etkili oldu
Van'da kar yağışı etkili oldu
Pendikspor evinde kral
Pendikspor evinde kral
Melinda Ademi'den aşk dolu paylaşım
Melinda Ademi'den aşk dolu paylaşım