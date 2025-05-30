Sinirle yaptığı hamle kendi canını yaktı! 16 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinirle yaptığı hamle kendi canını yaktı! 16 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda başkasına silahı ile ateş eden ağabey, 16 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsalda bulunan Selimiye Mahallesi'ndeki bir bakkal da meydana geldi. İddiaya göre,22 yaşındaki şüpheli M.K. iş yerine gelen bir kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahıyla ateş etti. Kurşun orada bulunan şüphelinin kardeşi Ömer K.'ye isabet etti. Ağır yaralanan kardeş bir araçla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi.

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Yaralı genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey M.K. ise hastaneye gelince polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıp jandarmaya teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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