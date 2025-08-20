Sinirlenen Erdoğan eski bakanını topa tuttu. Dolmabahçe Ofisi'nde yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Dolmabahçe Ofisi’nde eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile beklenmedik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme talebinin Nebati’den geldiği öğrenilirken, kulislerde “Nebati yeniden bakan mı oluyor?” sorusu yankılandı.

Ancak edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Mersin Milletvekili olan Nebati’ye, seçim bölgesinden gelen şikayetleri aktardı. Cumhurbaşkanı, Nebati’ye “Mersin’i ihmal ediyorsun, daha sık git” diyerek sitemde bulundu.

Mersin, AKP için uzun süredir sorunlu bir bölge olarak öne çıkıyor. 2023 genel seçimlerinde AKP, kentte yalnızca yüzde 24 oy alırken, Erdoğan da cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 37 ile ikinci oldu.

2024 yerel seçimlerinde ise Cumhur İttifakı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde MHP adayını desteklese de yarışta geride kaldı.

AKP, Mersin’in 13 ilçesinin hiçbirinde zafer elde edemedi. Parti kaynakları, Nebati’nin Mersin’deki etkisizliğinin, il teşkilatıyla koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Görüşmede, Erdoğan’ın Nebati’ye saha çalışmalarını artırması ve halkla daha sık bir araya gelmesi talimatı verdiği ifade ediliyor. Nebati’nin ise eleştirilere yanıt olarak Mersin için yeni projeler üzerinde çalıştığını söylediği öğrenildi.