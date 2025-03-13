Sinirleri yatıştırıyor bağırsakları motor gibi çalıştırıyor. Sofralarınızın baş tacı olacak

Afyonkarahisar’da fiyatı cep yakan patlıcan, sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor. Sinirleri yatıştıran, bağırsakları çalıştıran bu mucize sebze, yüksek lif ve vitamin içeriğiyle tam bir şifa deposu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan pazarda en pahalı ürünlerden biri patlıcan oldu. Kilogram fiyatı 70 ile 100 TL arasında değişen patlıcan, yüksek fiyatıyla dikkat çekerken sağlık açısından sunduğu faydalarla değerini kanıtlıyor. Fiyatların artmasında Antalya ve Adana’da yaşanan olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtiliyor.

Pazar esnafı Gürkan Emre, “Patlıcan şu an tezgâhta 70 lira, bazı yerlerde 100 lirayı buluyor. Hava şartları üretimi zorlaştırdı, bu da fiyatlara yansıdı” dedi. Pazar alışverişine gelen Fatih Daldal ise Ramazan ayı nedeniyle sebze fiyatlarının daha da yükseldiğini belirterek, “Bir haftada fiyatlar yüzde 50 arttı” diye konuştu.

DOĞAL ŞİFA DEPOSU

Yüksek fiyatına rağmen patlıcan, sağlığa sayısız fayda sağlıyor. Uzmanlar, patlıcanın sinirleri yatıştırıcı etkisi olduğunu ve lifli yapısıyla sindirimi desteklediğini söylüyor. İşte patlıcanın öne çıkan faydaları:

Sinir sistemi desteği: Patlıcan, sinirleri yatıştırarak stresin azalmasına yardımcı olur.

Bağırsak dostu lif: Lifli yapısı sayesinde bağırsakları aktif hale getirir, sindirimi kolaylaştırır.

İdrar söktürücü etki: Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur, ödemin azalmasını sağlar.

Kolesterol koruması: Damarları yüksek kolesterolün olumsuz etkilerinden korur.

Kas sağlığı: Kas gelişimine katkı sağlar, istemsiz kas kasılmalarını azaltır.

Kanser karşıtı etki: Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde mide kanserine karşı koruyucu etkileri gözlemlenmiştir.

Ancak patlıcanın çiğ tüketilmemesi gerektiği de vurgulanıyor. İçeriğinde bulunan solanin adlı madde, pişirilmediğinde zehirlenmelere yol açabiliyor. En sağlıklı pişirme yöntemlerinden biri ise közleyip kabuklarını soyarak tüketmek.

Diyetisyenler, düşük kalorili ve doyurucu yapısıyla patlıcanı kilo vermek isteyenler için öneriyor. Porsiyon kontrolüne dikkat edilerek düzenli tüketildiğinde patlıcan, sağlıklı bir beslenme programının önemli bir parçası olabilir.

Fiyatı ne kadar artarsa artsın, patlıcanın sağlık üzerindeki etkileri onu mutfaklardan eksik etmemek için güçlü bir sebep olmaya devam ediyor.