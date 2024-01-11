Sinirli yararlı bir ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Sinirli yararlı bir ot
Sinirli otun yararları nelerdir nelere iyi gelir? İşte yanıtı...

Ülkemizde birçok yerde kendiliğinden yetişebilen bir bitki türü olan Sinirli otun faydaları şaşırtıyor. İşte, Sinirli otun ilginç faydaları…

Uzun yıllar yaşayabildiği için diğer adı, Ölümsüzlük otu. 7 cm ve 90 cm arasında boylarda.
Dar yapraklı ve geniş yapraklı olmak üzere iki çeşidi var. Bitkinin yapraklarının rengi koyu tonlarda yeşil ve şekil olarak mızrağa benzetiliyor.

Sinir otu sulak yerlerde, yol kenarlarında ve kırlarda yetişiyor. Mezarlık kenarlarında, boş arazilerde, çam ormanlarında, çayırlarda, ve bataklıklarda bile ona rastlamak mümkün. İklim seçme sorunu olamayan sinir otu, evde bir saksı içinde bile kolayca yetiştirilebiliyor. Tohumlarını saksıya ekip bol su vermeniz bile yeterli.

YARARLARI

A ve C vitaminleri bakımından zengin. Vücudun demir ihtiyacını karşılıyor.
Öksürük, tahrişli öksürük, bronşit, nefes darlığında kullanılıyor.

Tek başına zayıflatıcı etkisi olmasa da vücuttan toksin ve ödem attırıcı özellikleri sayesinde zayıflamaya destek oluyor.

Yaprakları sivilce, siyah nokta ve akne gibi ciltteki lekelerin önünü kesiyor.

Tohumları, kozmetik ve dondurma endüstrisinde kalınlaştırıcı görevi yapıyor.

Yaraları iyileştiriyor...

Çayı tansiyon düşürücü.

Ayak pişiklerini iyileştiriyor.

Böcek ısırıklarına iyi geliyor...

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