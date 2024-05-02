Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 bin 500 noktada internet erişim hizmeti veriyor. İBB WiFi’da kota sınırlamasını kaldırdı.
Dolayısıyla İstanbullular artık ücretsiz bir şekilde İBB Wi-Fi ile sınırsız ve güvenli internet hizmeti alabilecek.
Gigabayt sınırlaması olmayacak. Hizmet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İBB telekomünikasyon altyapı iştiraki İSTTELKOM tarafından veriliyor.
Normal şartlarda aylık 60 GB internet kullanım kotası vardı.
İstanbul’un birçok bölgesinde İBB Wİ-Fİ’ler bulunuyor.
Meydan, park, bahçe, spor alanları, kültür merkezleri, sosyal tesisler, üniversite, yurt, kreş, hastane, toplu taşıma araçları gibi birçok alanda erişim noktası vardır.
İstanbul Senin” uygulamasından İBB Wi-Fi’ya erişim sağlanabilecek.
Wİ-Fİ NEDİR?
Açılımı wireless fidelity olan Wİ-Fİ kablosuz bağlantıdır.
Wifi sinya alanıdır, bazı yerlerde çeker bazı yerlerde çekmez.
Wifi alanında bulunan tablet, telefon, akıllı saat, ses oynatıcıları, televizyon, oyun konsolu ve benzeri cihazlarla internete kablosuz bağlanılabiliyor.
Ancak Wi-Fİ internete ulaşımda oldukça kolaylık sağlıyor.