Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı

Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı
Kaynak: ANKA
İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ağı İBB Wi-Fi’de kotanın kaldırıldığını ve artık sınırsız olacağını belirtti.
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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 bin 500 noktada internet erişim hizmeti veriyor. İBB WiFi’da kota sınırlamasını kaldırdı.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 2

Dolayısıyla İstanbullular artık ücretsiz bir şekilde İBB Wi-Fi ile sınırsız ve güvenli internet hizmeti alabilecek.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 3

Gigabayt sınırlaması olmayacak. Hizmet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İBB telekomünikasyon altyapı iştiraki İSTTELKOM tarafından veriliyor.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 4

Normal şartlarda aylık 60 GB internet kullanım kotası vardı.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 5

İstanbul’un birçok bölgesinde İBB Wİ-Fİ’ler bulunuyor.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 6

Meydan, park, bahçe, spor alanları, kültür merkezleri, sosyal tesisler, üniversite, yurt, kreş, hastane, toplu taşıma araçları gibi birçok alanda erişim noktası vardır.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 7

İstanbul Senin” uygulamasından İBB Wi-Fi’ya erişim sağlanabilecek.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 8

Wİ-Fİ NEDİR?

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 9

Açılımı wireless fidelity olan Wİ-Fİ kablosuz bağlantıdır.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 10

Wifi sinya alanıdır, bazı yerlerde çeker bazı yerlerde çekmez.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 11

Wifi alanında bulunan tablet, telefon, akıllı saat, ses oynatıcıları, televizyon, oyun konsolu ve benzeri cihazlarla internete kablosuz bağlanılabiliyor.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 12

Ancak Wi-Fİ internete ulaşımda oldukça kolaylık sağlıyor.

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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 13
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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 14
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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 15
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Sınırsız olacak. İBB kotayı kaldırdı 16
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