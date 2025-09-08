Sinner Alcaraz'a yenilgisini böyle açıkladı: "Konfor alanımdan çıkmalıyım"

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz'a 3-1 yenilmesinin ardından dikkat çeken öz eleştirilerde bulundu.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPMAM GEREKİYOR"

Sinner Alcaraz'a yenildiği finalle ilgili şunları söyledi:

"Ben kortta çok öngörülebilirdim, o ise oyununu değiştirdi. Hiç servis ve vole kullanmadım, drop shot'ı pek kullanmadım. Carlos'la karşılaşmak için konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Bazı değişiklikler yapmam gerekiyor: belki bundan sonra birkaç maç daha kaybederim, ama daha öngörülemez bir oyuncu olmak için değişiklikler yapacağım. Daha iyi bir tenis oyuncusu olmalıyım; nihayetinde asıl hedefim bu."