Sinner Alcaraz'a yenilgisini böyle açıkladı: "Konfor alanımdan çıkmalıyım"

Kaynak: Haber Merkezi
Jannik Sinner, ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz'a yenilmesinin ardından çarpıcı bir öz eleştiride bulundu.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz'a 3-1 yenilmesinin ardından dikkat çeken öz eleştirilerde bulundu.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPMAM GEREKİYOR"

Sinner Alcaraz'a yenildiği finalle ilgili şunları söyledi:

"Ben kortta çok öngörülebilirdim, o ise oyununu değiştirdi. Hiç servis ve vole kullanmadım, drop shot'ı pek kullanmadım. Carlos'la karşılaşmak için konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Bazı değişiklikler yapmam gerekiyor: belki bundan sonra birkaç maç daha kaybederim, ama daha öngörülemez bir oyuncu olmak için değişiklikler yapacağım. Daha iyi bir tenis oyuncusu olmalıyım; nihayetinde asıl hedefim bu."

