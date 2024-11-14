Sinner’a doping iddialarına rağmen tam destek

İtalya’nın önde gelen sporcuları arasında yerini alan 23 yaşındaki Jannik Sinner, Torino’daki ATP Finalleri’nde taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. İtalya’nın ilk dünya birincisi tenisçisi olarak kazandığı ün, Alberto Tomba, Valentino Rossi ve Roberto Baggio gibi İtalyan spor efsaneleriyle kıyaslanmasına yol açtı. Sinner, ATP Finalleri için Torino’ya geldiğinde kalabalık bir hayran kitlesi tarafından coşkuyla karşılandı; bu coşkunun ortasında, oyuncuya olan ilgi doping iddialarına rağmen azalmış değil.

Tüm Biletler Tükendi

ATP Finalleri için satışa çıkan 183.000 bilet hızla tükendi. Bu durum, Torino’da bir “Sinnermania” atmosferi oluştururken, bilet fiyatları da yükseldi; grup aşaması maçlarına giriş fiyatları 600 euroya, final maçı biletleri ise 1.500 euroya kadar çıktı. İtalyan medyasında geniş yer bulan Sinner, spor salonundaki her maçında taraftarlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde korta çıkıyor.

Doping İddiaları ve Devam Eden Hukuki Süreç

Sinner, Mart ayında clostebol adlı yasaklı maddeye ait düşük seviyeli pozitif test sonuçları nedeniyle gündeme geldi. Clostebol, cilt yaralarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olmasına rağmen, spor dünyasında doping amacıyla kullanımı yasaklanmış durumda. Sinner’ın savunması, fizyoterapistinin eline uyguladığı tedavi spreyinin temas yoluyla ona bulaştığı yönünde. Ağustos ayında Bağımsız Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) tarafından yapılan değerlendirmede Sinner’ın suçsuz olduğu kabul edilse de, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) karara itiraz ederek durumu Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşıdı.

İtalya’da Sinner’a Büyük Destek

İtalyan basını, özellikle Torino’daki turnuva sürecinde Sinner’a yoğun destek veriyor. Gazzetta dello Sport gazetesi, onun ilk maçına dair manşetinde “Jannik, İtalya seninle” ifadesine yer verdi. Sinner’ın doping iddialarına rağmen coşkuyla karşılanması, taraftarların mahkeme süreci sonuçlarına rağmen desteğini sürdüreceğini işaret ediyor.

Benzer Bir Vaka: Jose Luis Palomino

Sinner’ın doping testlerinin pozitif çıkmasının ardından İtalya’da bu tür vakaların daha önce de yaşandığı hatırlatıldı. Clostebol içerikli Trofodermin adlı ilaç, daha önce İtalya’da birçok sporcunun benzer sorunlar yaşamasına neden olmuştu. İtalya’da bu maddeyi içeren ilaçların ambalajında yasaklı madde içerdiğine dair uyarı bulunmasına rağmen, bazı sporcuların farkında olmadan bu maddeye maruz kaldığına dikkat çekildi.

Doping tartışmaları devam ederken, Sinner’ın Torino’daki performansı ve halkın desteği, bu olayın onu sarsmadığını ve İtalya’nın genç tenisçisine duyduğu güvenin tam olduğunu ortaya koyuyor.

Sinner zirvede