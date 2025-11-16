ATP Finalleri, 2025 sezonunun en prestijli buluşmalarından birine sahne oldu.

Dünya 2 numarası Jannik Sinner, Torino’daki finalde büyük rakibi Carlos Alcaraz’ı 7-6(4) ve 7-5’lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğunu korudu. İtalyan tenisçi böylece evindeki kusursuz performansını taçlandırdı.

2025 sezonu boyunca dünya 1 numarası Alcaraz ile dünya 2 numarası Sinner, toplam 13 şampiyonluk kazanarak tenis dünyasına damga vurdu. Dört Grand Slam’in de bu iki raket arasında paylaşılması, Torino’daki finalin sezonun en beklenen kapışması olmasını sağladı.

Kapalı kort atmosferinin yarattığı yoğun enerjiyle oynanan final, iki rakibin üst düzey performansına sahne oldu.

SINNER’DAN SINIRLARI ZORLAYAN PERFORMANS

24 yaşındaki Sinner, final boyunca agresif taban vuruşları, sert ritmi ve yüksek isabet oranıyla maçı kontrol eden taraf oldu. İlk sette 5-6 geriye düştüğü anlarda set puanını soğukkanlılıkla çevirerek kritik eşikten döndü.

Sinner, bu galibiyetle John McEnroe ve Boris Becker’dan sonra evinde birden fazla ATP Finals zaferi kazanan üçüncü erkek tenisçi konumuna yükseldi.

KAPALI KORTTA TARİHİ SERİ

Sinner, bu zaferle kapalı kortlardaki inanılmaz galibiyet serisini 31 maça taşıdı.

Sinner’ın kapalı korttaki son yenilgisi, iki yıl önce yine Torino’daki finalde Novak Djokovic’e karşı gerçekleşmişti. O tarihten bu yana Rotterdam, Torino (iki kez), Viyana ve Paris’teki kapalı kort turnuvalarını kazanarak adını modern dönemin en dominant kapalı kort oyuncuları arasına yazdırdı.