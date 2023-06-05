Sinop Havalimanı'nı su bastı

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Sinop Havalimanı'nı su bastı.

Sinop Havalimanı'nı su bastı

Sinop, Kastamonu ve Samsun illerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, Sinop Havalimanı'nı su bastı.

Sinop Havalimanı girişinde ve apronda biriken yağmur sularından dolayı ulaşımda sorun yaşandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri tarafından birikintilerin temizlenmesi için yoğun çaba sarf edildi. Havalimanına ulaşamayan yolcular için DHMİ'nin servis araçlarıyla ring hizmeti verdiği öğrenildi.

Öte yandan yağışlar sonrası Sinop Valiliği'nden de açıklama yapıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın bugün öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

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