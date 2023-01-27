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Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nün üniversite personelini bağış yapmaya zorladığı iddia edildi

Sinop Emek, Barış ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nün 'kampüs cami' projesi için üniversite personelini bağış yapmaya zorladığı iddiasını gündeme getirdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 21:50
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Sinop 'Kampüs Cami' gündemden düşmüyor. Rektörün üniversite personelini bağış yapmaya zorladığı iddia edildi

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nün üniversite personelini bağış yapmaya zorladığı iddia edildi
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ANKA'nın haberine göre; Rektör Nihat Dalgın ise “Biz düzenlediğimiz yemek organizasyonlarında personellerimizi sadece buna teşvik ettik. Kimseyi zorlamadık. Personellerimiz kendi isteklerine göre Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği ile Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şubesi’ne para yatırdılar” dedi.

Sinop Emek, Barış ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’nün ‘kampüs cami’ projesi için üniversite personeline bağış yapmaları için baskı yaptığını belirtti. Demir, şunları söyledi:

"ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINA DAYATMIŞTIR"

"Üzerinde durduğumuz konu üniversite rektörlüğünün üzerinde bulunduğu yetkiyi aşarak akademisyenlerden, öğretim görevlisine orada alt birimlerde çalışan idari personelden bütün emekçilere kadar her kademedeki memurdan 5 tane yemek düzenleyerek uygulama otelinde zorunlu bağış yapmaları istendiğine, bu konuyla ilgili baskı yapıldığına ilişkin bilgiler ulaştı. Dolayısıyla esas itibariyle bağış bir kimsenin kendi isteği, kendi özgür iradesiyle istediği şeyini bir başkasına hediye etmesi, vermesidir. Oysa burada üniversite rektörü üzerinde bulunan makamın verdiği yetkiye dayanarak orada daha önceden miktarını belirlediği 5 ile 10 bin lira arasında rakamları bizzat üniversite çalışanlarına dayatmıştır. Bu yapılan hukuk dışıdır."

"ZORLAMADIK, TEŞVİK ETTİK”

Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın ise iddialara şu yanıtı verdi:

"Öyle bir durum söz konusu değil. Biz düzenlediğimiz yemek organizasyonlarında personellerimizi sadece buna teşvik ettik. Kimseyi zorlamadık. Personellerimiz kendi isteklerine göre Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği ile Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şubesi’ne para yatırdılar. 20 lira yatıran bile var. Dediğim gibi biz kimseyi zorunlu tutmadık. Sadece teşvik ettik. Onlar da gönüllerinden geçen miktarları yatırdılar."

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