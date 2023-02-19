﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sinop, Merkez, Yalı Köyü, 115 ada, 3 parsel, "Kargir Ev Ve Arsası" cinsli, 326,49 m2 yüz ölçümlü taşınmaz. Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

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