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Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası

T.C. Sinop Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Sinop Merkez'de 326 m² kargir ev ve arsası mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:04
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Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası

Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sinop, Merkez, Yalı Köyü, 115 ada, 3 parsel, "Kargir Ev Ve Arsası" cinsli, 326,49 m2 yüz ölçümlü taşınmaz. Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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