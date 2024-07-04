Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı

Sinop Boyabat't karşı yönden gelen otomobille diğer otomobil kafa kafaya çarpıştı ve meydana gelen kazada toplamda 7 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ali Demiroğlu'nun (69) yönetimindeki 06 CPJ 801 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Fatih Dalkılıç (46) tarafından kullanılan ME FD 5757 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra yabancı plakalı araçta bulunan Büşra Dalkılıç (37), H.Y.D. (12), R.H.D. (14), E.D. (15) ve İ.E.D. (17) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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