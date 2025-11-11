Sinop’un Abalı Köyü Harmangölü mevkiinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programda konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, "Ormanlar iklimlerin dengelenmesinde, su kaynaklarının korunmasında, erozyonun önlenmesinde ve ürün çeşitliliği sürdürülmesinde hayati öneme sahiptir. Bizler orman teşkilatı olarak bu bilincin ışığında ülkemizin orman varlığını arttırmak, doğayı korumak ve çevreye karşı duyarlılığı güçlendirmek için büyük bir gayret göstermekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2019 yılında ilan edilen bu güzel gün her yıl ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla ülkemizin dört bir yanında milyonlarca fidanın toprakla buluşmasına vesile olmaktadır. Biz de Sinop Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu anlamlı günde ilimizin 9 farklı noktasında 3 bin 860 adet fidanı toprakla buluşturacağız. İklim değişikliğinin etkilerini her geçen yıl daha fazla hissettiğimiz bu dönemde doğayı korumanın ve yeşili çoğaltmanın önemi hiç olmadığı kadar artmıştır. Bu bilinçle toplumun her kesimine ağaç dikmeye, doğayı korumaya ve çevreye duyarlı bir yaşam biçimini benimsetmeye davet ediyoruz. Bugün burada kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, öğrencilerimizin ve gönüllülerimizin katkılarıyla toprakla buluşturacağımız her fidan Sinop’un yeşiline, Türkiye’nin oksijenine ve dünyanın geleceğine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle ağaçlandırma çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm kamu ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, öğrencilerimize ve çevreye duyarlı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşma yapan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Toplam 76 dönümde 3 bin 860 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Burada da 500 fidanımızı buluşturacağız" dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.