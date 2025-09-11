Sinop’ta balık sezonu bereketle başladı! Hamsi için geri sayım başladı

Sinop'ta 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağının ardından balıkçılar tekneleriyle denize açıldı. Palamut avcılığı ile başlayan sezonda ilk günlerden itibaren tezgahlarda bolluk yaşandı. Balıkçılar, geçen sezon 13 bin 839 ton olan avcılık miktarını bu yıl aşmayı hedeflediklerini söyledi. Sezona verimli bir başlangıç yaptıklarını belirten balıkçılar, hamsinin çıkmasıyla bolluğun daha da artacağını belirtti.

'DENİZ SUYU HALEN İSTEDİĞİMİZ SICAKLIKTA DEĞİL'

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Ramazan Keskin, balık popülasyonundaki dalgalanmaların temel sebebinin küresel ısınma ve mevsimsel koşullar olduğunu ifade ederek, "Deniz, tarım ürünleri gibi iklimden doğrudan etkileniyor. Bölgemizde füze testleri de yapılıyor ama bunların balık göç yollarını değiştirmesi mümkün değil. Balığın bol ya da az olması tamamen deniz suyu sıcaklığıyla ilgili. Şu an balık var gibi görünüyor ama deniz suyu halen istediğimiz sıcaklıkta değil. Havalar soğuduğunda hamsi başta olmak üzere balık çeşitlerimizde bir bolluk olacak" dedi.

TEZGAHLARDA BOLLUK VE UYGUN FİYAT

Balıkçı Halit Bayrak, sezonun verimli başladığını belirterek, "Av yasağı bittiği günden bu yana palamut, mezgit, istavrit ve barbun bol miktarda çıkıyor. Fiyatlar da gayet uygun. Vatandaş memnun. Hamsi de çıkınca bolluk daha da artacak" diye konuştu.

Fazıl Altun da "Şu an Karadeniz'de balık bol. Havalar soğuduğunda hamsinin daha da çoğalacağına inanıyoruz. Önümüzdeki 1 ay içinde sezonun çok daha verimli geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'FÜZE TESTLERİ BALIKÇILIĞI ETKİLEMEZ'

Bölgede uzun yıllardır balıkçılık yapan Ümit Yaşar Şener ise balıkçılığın füze testlerinden etkilenmediğini belirterek, "Yıllardır bu bölgede atış yapılıyor ama balıkçılık devam ediyor. Balığın azlığı denizin sıcaklığıyla, mevsimsel döngülerle alakalıdır. Füze ile ilgisi yok. Halkımız bu tür söylentilere inanmasın" dedi.