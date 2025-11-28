Edinilen bilgilere göre, sinir krizi geçirdiği öne sürülen R.Y. intihar girişiminde bulunabileceğini düşünen apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, dairede yaptıkları kontrollerde şahsın bıraktığı bir mektup buldu. Kapıyı çalan polis ekipleri içeriden yanıt alamayınca itfaiye ekiplerinin desteğiyle kapı açıldı. İçeri giren sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





