Olay, dün Koca Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşandı. Küçük çocuğun ailesi, rutin ev işleri sırasında meydana gelen talihsiz kazada, çocuğun çamaşır suyunu fark etmeden içtiğini anladı. Bir süre sonra halsizlik ve bulantı belirtileri gösteren minik, hızla kötüleşti.

Panikleyen aile üyeleri hemen 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine intikal eden paramedik ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu sedyeyle ambulansa taşıyarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı. Çocuğun tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Olayın ardından yetkililer, evde kimyasal maddelerin saklanması konusunda ailelere uyarıda bulunurken, soruşturma kapsamında incelemeler başlatıldı.