﻿Sinop'ta korkutan yangın: Hızla yayıldı

Sinop'ta çamlık alanda çıkan orman yangını çevre sakinlerinde paniğe yol açtı. Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Yangın saat 21.00 sıralarında Karakum mevkiinde meydana geldi.

İHA’dan edinilen bilgiye göre; çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle bölgede dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sinop Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatılan çamlıkta yangının çıkış sebebi inceleniyor.