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Sinop'ta çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartmandaki eşyalar yıkım öncesinde kontrollü olarak boşaltılıyor.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:13
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Sinop'ta çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor

Sinop'ta çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar kontrollü olarak boşaltılıyor
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İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışmaları başladı.

Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sinop Belediyesi ekipleri, apartman sakinlerinin önemli eşyalarını kontrollü olarak boşaltıyor. Vatandaşlar, evlerinin boşatılmasını gözyaşları içinde izledi.

Apartman sakini Kazım Kara, müteahhidin binanın yan tarafındaki boş araziyi kazarken binada çatlaklar oluştuğunu belirterek, "Binada çatlaklar oluştuktan sonra canımızı kurtardığımıza şükrediyorum." dedi.

Güllü Kara ise yurt dışında yaşadıklarını ve yaz aylarında Sinop'a geldiklerini vurgulayarak, "Bina kaymaya başladıktan sonra elbiselerimizle dışarı çıktık, tüm eşyalarımız içeride. Hiçbir şeyimiz yanımızda yok. Hemen yıkılacak korkusu ile kendimizi dışarı attık, ilaçlarım ve iğnelerim bile evin içinde." diye konuştu.

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