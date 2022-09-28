28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinop'ta çocukları taciz eden ortaokul müdür yardımcısına 9 yıl hapis cezası

Sinop'ta çocukları taciz eden ortaokul müdür yardımcısına 9 yıl hapis cezası

Sinop'un Gerze ilçesinde iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı, 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 22:40
Takip Et
Sinop'ta çocukları taciz eden ortaokul müdür yardımcısına 9 yıl hapis cezası
+
Aa
-

(İHA) - 2020 yılı Mart ayında Sinop'un Gerze ilçesi Belören Ortaokulu’nda, okul müdür yardımcısı B.D. (57), 12 yaşındaki iki kız öğrenciyi deneme sınavı kitapçığı vermek üzere odasına çağırdı ve burada çocuklara tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine olay polise bildirildi.

Polis ekipleri müdür yardımcısını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, öğrenciler ve tanık ifadelerine istinaden tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Tutuklu yargılanan B.D.'ye, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
1
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
2
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
3
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
4
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
5
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
﻿Prof. Şener Üşümezsoy MTA’nın bile haritalarında bulunmayan gizli fay hattını açıkladı
6
﻿Prof. Şener Üşümezsoy MTA’nın bile haritalarında bulunmayan gizli fay hattını açıkladı
﻿Prof. Şener Üşümezsoy MTA’nın bile haritalarında bulunmayan gizli fay hattını açıkladı
﻿Dolar 18.73'e neden fırladı? Nöbetçi dealer tuvalete gitti dolar 18,73 TL'ye fırladı. Nöbetçi dealer ne iş yapar? Remzi Özdemir açıkladı
7
﻿Dolar 18.73'e neden fırladı? Nöbetçi dealer tuvalete gitti dolar 18,73 TL'ye fırladı. Nöbetçi dealer ne iş yapar? Remzi Özdemir açıkladı
﻿Dolar 18.73'e neden fırladı? Nöbetçi dealer tuvalete gitti dolar 18,73 TL'ye fırladı. Nöbetçi dealer ne iş yapar? Remzi Özdemir açıkladı
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Beykoz'da orman yangını
﻿Beykoz'da orman yangını
﻿Beykoz'da orman yangını
﻿Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi
﻿Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi
﻿Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi
﻿Sinop'ta çocukları taciz eden ortaokul müdür yardımcısına 9 yıl hapis cezası
﻿Sinop'ta çocukları taciz eden ortaokul müdür yardımcısına 9 yıl hapis cezası
﻿Sinop'ta çocukları taciz eden ortaokul müdür yardımcısına 9 yıl hapis cezası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.