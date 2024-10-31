Sinop'ta denizde vurgun yiyen genç dalgıç hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta denizde vurgun yiyen genç dalgıç hayatını kaybetti

Sinop’un Demirci köyü sahilinden 4 mil uzaktaki Karadeniz’de bulunan bir balık çiftliğinde, denize düşen çapayı almak için dalış yapan 29 yaşındaki dalgıç İsmail Can Karasu, vurgun yiyerek hayatını kaybetti.

Olay, dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu, balık çiftliğinde denize düşen çapayı almak için tüple dalış yaptı. Ancak dalış sırasında vurgun yiyen Karasu, kendini suyun yüzeyine çıkartarak yardım istedi.

Balık çiftliği çalışanları hemen Karasu’nun yardımına koştu. Sahil Güvenlik ekiplerinin botu ile karaya çıkartılan Karasu, balıkçı limanında bekleyen ambulansa nakledildi. İlk müdahalesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan Karasu, daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, Samsun’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Can Karasu kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sinop'ta denizde vurgun yiyen genç dalgıç hayatını kaybetti

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