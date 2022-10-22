﻿Dolandırıcılıkta rekor kırdı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiraladı, serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, Sinop’ta emlak alım-satım ve kiralama işiyle uğraşan G.K., hakkında yapılan şikayetler üzerine polis tarafından gözaltına alındı.



İHA'da yer alan habere göre şahıs, bazı ikametleri ev sahiplerinin bilgisi dışında 14 ayrı kişiye kiraladı. Ayrıca satış vaadiyle bir arsa üzerinden yine çok kez kapora alarak vatandaşları mağdur etti.



Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan şikayetler üzerine şüpheli G.K. gözaltına alındı.



Sinop Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.