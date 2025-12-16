Kaza, saat 16.30 sıralarında Boyabat ilçesi Karacaören Köyü mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan H.A. yönetimindeki 57 AAT 889 plakalı servis minibüsü, Karacaören Köyü civarına ulaştığı sırada Mustafa Gemici'nin kullandığı 57 AAB 142 plakalı otomobille çarpıştı.
Şiddetli çarpışma nedeniyle otomobil sürücüsü Mustafa Gemici olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüs ve otomobildeki toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.