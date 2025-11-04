Sinop’un fethinin 811. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Sinop’un 3 Kasım 1214 tarihinde Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilişinin 811. yıl dönümü, Sinop Valiliği himayesinde düzenlenen coşkulu bir programla kutlandı. Sinop halkı, törenlere yoğun ilgi gösterdi. Kutlama programı, tarihi Lonca Kapısı önünde okunan Fetih Salası ile başladı.

Programın önemli anlarından biri olan Fetih Yürüyüşü, Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde Sakarya Caddesi’nden başladı. Sinop halkının ellerinde bayraklarla katıldığı coşkulu yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı’nda sona erdi. Mehter marşları eşliğinde yürüyen vatandaşlar, 811 yıl önceki fetih heyecanını yeniden yaşama fırsatı buldu.

Yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen kutlama programında, Jandarma Mehteran Birliği unutulmaz bir gösteri sundu. Mehteran Birliği’nin performansı, alanda bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı. Kutlama programında ayrıca, fethin yıl dönümü dolayısıyla Sinop’ta düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren başarılı sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, "Karadeniz’in bağrında inci gibi duran Sinop 811. yıl önce Kızılelma idealiyle Sultan I. İzzeddin Keykavus’un rüyasını süsledi. Üstün askeri dehası ve kahraman ordusuyla birlikte Sinop’un fethini gerçekleştirdi. İşte Sinop’un fethi, biz Türklerin Karadeniz’e açılan kapısını aralayan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu Fetih, Anadolu’nun kuzeyinde Türk hâkimiyetinin pekişmesi açısından büyük bir başarıdır. Sinop fatihi İzzettin Keykavus Türkiye Selçuklu devletimizi bir kara devleti olmaktan kurtarmış kuzeyimizdeki mavi vatanımızın sınırlarına kavuşturmuştur. O günden bu güne Sinop Türk yurdudur. Allah’ın izniyle ilelebet Türk yurdu kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sinop Kalesi’nin burçlarında dalgalanan bayrak, 811 yıldır bu topraklarda ezanın, imanın, özgürlüğün sembolüdür! Sinop’un fethini gerçekleştiren Sultan I. İzzeddin Keykâvus’u ve bu uğurda mücadele eden tüm kahramanlarımızı, bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad, makamları âli olsun. Sinop’un Fethi’nin 811. yılı kutlu olsun" dedi.

Günün finalinde ise sahneye Jandarma Bando Komutanlığı çıktı. Komutanlık tarafından verilen konser, Uğur Mumcu Meydanı’nı hıncahınç dolduran Sinoplular ve protokol üyelerinden tam not aldı. Bandonun sahne performansı da tıpkı Mehteran Birliği gibi ayakta alkışlarla karşılandı.