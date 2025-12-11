Deprem hayatımızın bir gerçeği halinde. Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı koordinesinde Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği ekiplerin koordineli çalışmasıyla enkazdan çıkarılan yaralılar, sedyelerle bölgede kurulan ilk yardım çadırlarına taşınarak sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Deprem sonrası binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bir kişi de kurulan halatlı sistemle kurtarıldı, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.