Sinop'ta hastane acil servisinde patlama!

Kaynak: AA
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama!

Sinop'un Türkeli ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis bölümünde meydana gelen patlamada bir hemşire yaralandı.

Kimyasal maddelerin sebep olduğu iddia edilen patlamada yaralanan hemşire, hastanede ilk müdahalenin ardından yanık tedavisi için başka bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca patlama dolayısıyla hastanenin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada bir hemşire yaralandı.

HEMŞİRE YARALANDI

Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı.

İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

HASTANEYE BOŞALTILDI

Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, emniyet ekiplerince hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Son Haberler
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama!
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama!
Toklümen köyünü sel bastı! 1 ev yıkıldı, 3 ev tahliye edildi
Toklümen köyünü sel bastı! 1 ev yıkıldı, 3 ev tahliye edildi
Edirne’de 2 grup arasında bıçak ve sopalı kavga; 5 yaralı, 10 gözaltı
Edirne’de 2 grup arasında bıçak ve sopalı kavga; 5 yaralı, 10 gözaltı
Ahmet Türk'ten 'hayal kırıklığı' açıklaması 'Beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadı'
Ahmet Türk'ten 'hayal kırıklığı' açıklaması 'Beklentilere cevap verecek bir süreç başlamadı'
Gaziantep'te feci kazada! 2'i çocuk 5 kişi can verdi
Gaziantep'te feci kazada! 2'i çocuk 5 kişi can verdi