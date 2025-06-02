Sinop'ta hastane acil servisinde patlama!

Kimyasal maddelerin sebep olduğu iddia edilen patlamada yaralanan hemşire, hastanede ilk müdahalenin ardından yanık tedavisi için başka bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca patlama dolayısıyla hastanenin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada bir hemşire yaralandı.

HEMŞİRE YARALANDI

Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı.

İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

HASTANEYE BOŞALTILDI

Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, emniyet ekiplerince hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.