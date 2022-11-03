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Heyelan ana su borusuna zarar verdi, şehirde sular kesildi

Sinop’ta heyelan nedeniyle ana ishale hattında çatlak meydana geldi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, şehre yarın saat 08.00'den itibaren suyun verileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:17
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Sinop’ta heyelan ana su borusuna zarar verdi, şehirde sular kesildi

Heyelan ana su borusuna zarar verdi, şehirde sular kesildi
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İHA'nın haberine göre; Sinop'un Akliman mevkisinde toprak kayması nedeniyle ana ishale hattından kent merkezine su taşıyan boruda çatlak meydana geldi. Kırılan boruda belediye ekiplerince tamir çalışması başlatıldı.

“Yarın öğle saatlerinde 12.00-13.00 gibi Sinop'taki bütün musluklardan su akmış olacak”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Sinop için bugün talihsiz bir gün yaşadık. Zaman zaman karşılaştığımız bir husus. Yine bir su kesintisi ile karşı karşıyayız. 


Biliyorsunuz Sinop'un içme suyunu biz Erfelek ilçemizde bulunan Erfelek Barajı'nın önündeki arıtma tesisinden sağlıyoruz. Yani 40 kilometre mesafeden Sinop'a içme suyunu sağlıyoruz. Uzun bir hat. Bu hatta suyumuz tamamen cazibeyle geliyor. Ama zaman zaman zemindeki bazı hareketlerden bizim elimizde olmayan bazı sebeplerden bu hattımızda bir takım patlaklar meydana geliyor. Bugün de öyle bir hadise yaşadık. İlimizde üniversite stadının olduğu yerde cezaevi bölgesinde isale hattının üzerinde vakum bacalarının bir tanesinde çatlak gündeme geldi. Arkadaşlarımız müdahale ettiler. Şu anda o arıza giderilmeye çalışıyor. 


Aslında arızanın tamir edilmesi müdahale anından sonra yaklaşık 1 buçuk saat sürecek bir kaynak işlemi. Fakat bizim talihsizliğimiz şu. Bu kaynak işlemini yapabilmek için ishale hattındaki suyu boşaltmamız gerekiyor. Arızanın olduğu yerden geriye gittiğimizde müdahale edeceğimiz ilk vana Bektaşağa köyü bölgesinde. Arkadaşlarımız Bektaşağa köyündeki vanayı kapattılar ve şu anda daha da müdahale edemdik. Kazdık ve içerideki suyun boşalmasını bekliyoruz. Bundan 2 saat önce müdahaleyi yaptık. Akşam 18.00'e kadar bu borunun içerisindeki suyun boşalması sürecek. 


Yani akşam 18.00'e kadar boruya müdahale edemiyoruz. Birkaç tane dalgıç pompayla, vidanjörlerimizle hattın daha seri bir şekilde boşalması için müdahalemizi yaptık. Saat 18.00 sıralarında boruya kaynak için müdahale edebileceğiz. Bu da yaklaşık 1 buçuk saat sürecek bir imalat olacak. Yani saat 20.00'de bizim boruyla ilgili işimiz bitmiş olacak. Tamirimizi tamamlamış olacağız. Ama bu esnada şu anda Sinoplu hemşehrilerimiz mevcut su depolarımızdaki suları kullanıyorlar. Birkaç saat içerisinde bu su depolarındaki suyumuz da tükenmiş olacak. Biz müdahale ettikten sonra vanayı açtığımızda bizim su depolarımızın dolması gece saatlerini bulacak. 

Yani depoya ulaşması sabahın erken saatlerini bulacak. Sinop'ta yarın sabah saat 08.00'e kadar bir su kesintisi var. Saat 08.00'den itibaren musluklardan su akmaya başlayacak. Tabii bu şu demek değil ki sabah saat 08.00'de bütün Sinop'ta bütün bölgelerimizde, bütün mahallelerimizde aynı anda su akacak. Saat 08.00'den itibaren alçak kesimlerden başlamak üzere su verme işlemine başlayacağız. Yani öğle saatlerinde 12.00-13.00 gibi Sinop'taki bütün musluklardan su akmış olacak” dedi.

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