Yaklaşık bir ay önce kızının telefon görüşmelerinden şüphelendiğini belirten baba, telefondaki kişinin "30 yaşlarında ve sabıkalı olduğu" öne sürülen M.A. olduğunu öğrendiğini söyledi. Baba, kızının da bu kişinin yanında bulunduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

"45 YAŞINDAKİ BİR ADAMIN OKUL ÇAĞINDAKİ BİR KIZI SAKLAMASI YAKIŞMAZ"

Kızının sağlığının yerinde olduğunu belirten Mehmet O., durumun kendilerini hem endişeye sürüklediğini hem de büyük uğraşlara neden olduğunu ifade ederek, "Şu anda kızım yanımızda, sağlık açısından bir sıkıntı yok. Ama 45 yaşındaki bir adamın okul talebesi bir kızı alıkoyması, saklaması yakışmaz. Öğrenci bir çocuğu saklamaya hiç gerek yok. Kızım engelli tisiar hastası, bu nedenle bu kişinin onu yanında tutmaması gerekirdi. Kıza ‘şikayetçi misin değil misin' diye sormadım ama ben ölene kadar bu işin peşindeyim. Devlet de bırakmaz, hukuk da bırakmaz" dedi.

Jandarmanın iki gündür muayene ve ifade sürecini yürüttüğünü aktaran baba, gerekli tüm kontrollerin yapıldığını belirtti. M.A.'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen baba, "Dün Sinop'ta gördüm, bugün göremedim. Neden serbest bırakıldı bilmiyoruz. Kızım şu an yanımda, o kişi de kardeşinin yanında. Şu an ikisi de serbest" diye konuştu.

T.O., Sinop'un Eymür köyünde bir haftadır kayıp olarak aranıyordu. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda genç kız sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.