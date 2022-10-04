Sinop’ta kurutulmaya bırakılmış 13 kilo esrar ele geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda bir eve baskın düzenlendi.

Yapılan aramada oda içerisinde kurutmak için asılmış 13 kilo esrar, 9 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 24 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

Tabanca ve fişeklere de el konulan operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.