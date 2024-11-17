Sinop'ta lakerda festivali coşkusu

Sinop'ta bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Lakerda Festivali, sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Sinop Belediyesi ve Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen festivalde, en lezzetli lakerda için yarışan şefler, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Torik ve palamut gibi balıkların dilimlenip salamura edilmesiyle hazırlanan lakerdalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yarışmaya katılan lakerda ustaları, hazırladıkları lezzetler ile jüri üyelerinin damak tadını fethetmek için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Değerlendirme sürecinde jüri üyeleri, her bir lakerdayı titizlikle tadıp puanlama yaptı. Sonuçlar açıklandığında, Ali Dizdaroğlu birinci olarak festivalin en iyi lakerda ustası unvanını kazandı. İkinci sırayı Özgür Demirci alırken, Fatih Türe üçüncü oldu.

Ödül töreninde, üçüncülük ödülünü Sinop Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saim Gürbüz, ikincilik ödülünü Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve birincilik ödülünü ise Vali Yardımcı Taner Bolat takdim etti. Sinop'un yerel lezzetlerini tanıtmayı amaçlayan bu etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.