﻿Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı. Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı

İHA'nın haberine göre, Dikmen'in Şeyhhüseyin Köyü Muhtarı Hasan Demirel ve oğlu Ercan Demirel, bu sabah saatlerinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan N.K. adlı şahıs tarafından silahla vuruldu.

Olayda muhtarın oğlu Ercan Demirel hayatını kaybederken, muhtar Hasan Demirel ise ağır yaralandı. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhtar Demirel’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli N.K. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.