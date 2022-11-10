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Sinop’ta otomobil su kanalına düştü

Sinop’ta karşısına köpek çıkan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobili su kanalına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 22:02
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Sinop’ta otomobil su kanalına düştü

Sinop’ta otomobil su kanalına düştü
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 UA 739 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Aslan D., iddiaya göre karşısına çıkan köpek nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki su kanalına düşen otomobildeki sürücü Aslan D. ile yolcu Nazmiye D. ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Nazmiye D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Aslan D. ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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