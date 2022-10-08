Sinop’ta polisten kumar baskını

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Türkeli ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

Yapılan baskında şahısların alacak verecek bilgileri, çok sayıda oyun takımı, 2 adet boş senet ve 770 TL para ele geçirildi. Kıraathanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 14 bin 552 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA