Sinop’ta polisten kumar baskını

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Türkeli ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir kıraathaneye baskın düzenlendi.
Yapılan baskında şahısların alacak verecek bilgileri, çok sayıda oyun takımı, 2 adet boş senet ve 770 TL para ele geçirildi. Kıraathanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 14 bin 552 TL para cezası uygulandı.
Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.