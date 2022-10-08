8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sinop’ta polisten kumar baskını

Sinop’un Türkeli ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen kıraathaneye yapılan baskında 8 kişi suçüstü yakalandı, yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:25
Takip Et

Sinop’ta polisten kumar baskını

Sinop’ta polisten kumar baskını
+
Aa
-

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Türkeli ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir kıraathaneye baskın düzenlendi.

Yapılan baskında şahısların alacak verecek bilgileri, çok sayıda oyun takımı, 2 adet boş senet ve 770 TL para ele geçirildi. Kıraathanede kumar oynayan 8 kişiye toplam 14 bin 552 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
3
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
4
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿Kapadokya'nın simgesi balonlar Diyarbakır'da Dicle Vadisi'nde yükseldi
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿4 ildeki dolandırıcılık operasyonu: 9 zanlı tutuklandı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Ergin Ataman galibiyetin nasıl geldiğini açıkladı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
﻿Kafe patlaya patlaya yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.