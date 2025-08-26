Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

Büyük balıkçı tekneleri için 1 Eylül'de kalkacak av yasağı öncesi küçük tekneler Karadeniz'de rızkını arıyor.

Balıkçı Zeki Kanal, sezonun kendileri için iyi başlamadığını ama umutlu olduklarını söyledi.

Kanal, "Bu sezon palamutta umduğumuzu bulamayacağız gibi gözüküyor. Eylül ayı yaklaşmasına rağmen balıklar çok küçük kaldı ve yok denecek kadar az. Toriklerin yavruları olan palamutlar küçük kaldı. Şu anda 200 gram gelen palamutlar geçen sene 500-600 gram kadardı" dedi.

Avlanan toriklerin tezgahta yerini aldığını aktaran Kanal, "Sinop'ta yakalanan torikler geçen yıldan kalan torikler, büyüdü ve irileşti. Tanesi 2 ila 2,5 kilo arasında değişiyor. Turfanda olan toriklerin tanesi 1500 liradan satışa sunuluyor. İlerleyen günlerde avcılıkta iyi sezon geçirilirse fiyatlarda düşüş yaşanabilir" ifadesini kullandı.