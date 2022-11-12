Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonu. 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 tabanca, bir tüfek ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. (AA)
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