Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonu. 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 tabanca, bir tüfek ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. (AA)