Sinop'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Şeyhhüseyin köyünde 23 Ekim'de motosikletle önleri kesilerek tabancayla vurulan köy muhtarı H.D. ağır yaralandı, oğlu E.D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu, silahlı saldırı olayını C.K. ve C.K’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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