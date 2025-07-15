Sinop'ta şüpheli ölüm! Beşinci kattan düştü

Kaynak: İHA
Sinop'ta şüpheli ölüm! Beşinci kattan düştü

Sinop'ta bir kadın evinin beşinci katından düşerek öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta oturduğu evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, saat 00.30 sıralarında Kefevi Mahallesi, Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5. katında ikamet eden 35 yaşındaki Banu Arslan, evinin balkonunda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

aw497159-02.jpg

Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Arslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Arslan, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla apartman çevresinde ve olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

Son Haberler
Erdoğan’a bakanlığı kapatın talimatı! AKP’nin kurucu ismi ‘hizmet yok’ dedi… Ortam bir anda buz kesti...
Erdoğan’a bakanlığı kapatın talimatı! AKP’nin kurucu ismi ‘hizmet yok’ dedi… Ortam bir anda buz kesti...
Türk gıda devi iflasla soğuşuyor. 18 ülkeye ihracat yapıyor
Türk gıda devi iflasla soğuşuyor. 18 ülkeye ihracat yapıyor
Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli yağacak! Bu illerde yaşayanlar dikkat…
Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli yağacak! Bu illerde yaşayanlar dikkat…
Sinop'ta şüpheli ölüm! Beşinci kattan düştü
Sinop'ta şüpheli ölüm! Beşinci kattan düştü
"En Uzun Gece" destanı ilk kez sahnede olacak
"En Uzun Gece" destanı ilk kez sahnede olacak