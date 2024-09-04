Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

1 kişinin yaralandığı trafik kazasında, 13.30 sularında Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre, M.Ö’nün kullandığı 57 AAL 056 plakalı araç cadde üzerinde geriye doğru gittiği sırada T.G isimli vatandaşa çarptı. Kazanın etkisi sonucunda düşen vatandaş yaralandı. Çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.