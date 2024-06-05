Sinop’ta traktör minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Boyabat ilçesi Karacaören köyünde saat 18.00 civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, karşı şeride geçmeye çalışan Hasan Yayla'nın kullandığı 60 ZN 346 plakalı traktörle Boyabat istikametinden Osman köyü istikametine seyir halinde olan M.B.'nin yönetimindeki 34 HZK 511 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörde bulunan sürücü Hasan Yayla hafif yaralanırken, yolcu konumundaki eşi Hediye Yayla ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne var ki, Hediye Yayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.