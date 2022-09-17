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Sinop’ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:15
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Sinop’ta uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara operasyon

Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
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Sinop’ta yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce il merkezi ve ilçelerimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda; 15 Eylül günü il merkezinde iki araç ve 4 (dört) şahıs üzerinde yapılan kontrollerde ve akabinde iki ev aramasında toplamda; 797,28 gram esrar maddesi, 0,48 gram metamfetamin maddesi, 2,18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 8 adet 7x65 tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarar aparat, 1 adet rulo halinde alüminyum folyo ve 3 adet cam payp ele geçirilmiş, şahıslar hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda ‘uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak ve 6136 SKM’ suçundan yasal işlem başlatılmıştır” denildi.


(Kaynak: İHA)

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