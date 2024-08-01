Sinop’ta yangına müdahale eden itfaiyeci uçurumdan düştü

Kaynak: İHA
Sinop’ta yangına müdahale eden itfaiyeci uçurumdan düştü

Sinop’ta bir otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli, olay sırasında uçurumdan düşerek yaralandı.

Olay, Adabaşı Sis Düdüğü mevkiinde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sinop’a gelen itfaiye ekibi, otluk alandaki yangını söndürmeye çalışırken, bir personel uçurumdan aşağıya düştü.

Hemen ardından olay yerine dağlık, emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Ankara Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi de talep edildi.

Kurtarma çalışmalarına 1 adet Sahil Güvenlik AB-412 helikopteri, kurtarma botu ve Deniz Polis Timi de destek veriyor. Arama ve kurtarma çalışmaları, kesintisiz olarak sürdürülüyor.

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