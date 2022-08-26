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  • Sinop’tan Mardin’e bisiklet turu için giden bir vatandaş ve köylülerin müthiş misafirperverliği. İşte güzel ülkemin iyi

Sinop’tan Mardin’e bisiklet turu için giden bir vatandaş ve köylülerin müthiş misafirperverliği. İşte güzel ülkemin iyi kalpli insanları

Sinop’tan Mardin’e bisiklet turu için giden bir vatandaşa köylülerin gösterdiği misafirperverliği anlatan video sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 21:14
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Sinop’tan Mardin’e bisiklet turu için giden bir vatandaş ve köylülerin müthiş misafirperverliği. İşte güzel ülkemin iyi kalpli insanları

Sinop’tan Mardin’e bisiklet turu için giden bir vatandaş ve köylülerin müthiş misafirperverliği. İşte güzel ülkemin iyi kalpli insanları
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Türk insanının yardımseverliği ve misafirperverliğini gösteren bir video daha sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde Sinop’tan Mardin’e bisiklet turu için giden bir vatandaşa köylülerin yardım etme çabaları dikkat çekiyor.

Köylüler nerede isterse orada konaklayabileceğini su ve yemek yardımı yapabileceklerini belirtirken, yolda karşılaştığı yaşlı bir teyzede ekmek ikram ediyor…

İşte o görüntüler:

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Asker
26.08.2022 21:59
Bu sevgi asla bitmez.  
 
Guguk Kuşu
26.08.2022 21:43
Yurdum insanı  
 
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