Sinop’tan Mardin’e bisiklet turu için giden bir vatandaş ve köylülerin müthiş misafirperverliği. İşte güzel ülkemin iyi kalpli insanları

Türk insanının yardımseverliği ve misafirperverliğini gösteren bir video daha sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde Sinop’tan Mardin’e bisiklet turu için giden bir vatandaşa köylülerin yardım etme çabaları dikkat çekiyor.

Köylüler nerede isterse orada konaklayabileceğini su ve yemek yardımı yapabileceklerini belirtirken, yolda karşılaştığı yaşlı bir teyzede ekmek ikram ediyor…

İşte o görüntüler: