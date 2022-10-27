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Sinop'tan Samsun'a Cumhuriyet yürüyüşü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Samsun'da olmak üzere Sinop'tan yola çıkan yürüyüşçüler Çavdar ve Bayrakal, Samsun'un Bafra ilçesine vardı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:11
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Sinop'tan Samsun'a Cumhuriyet yürüyüşü

Sinop'tan Samsun'a Cumhuriyet yürüyüşü
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Gerze Kuzey Doğa Yürüyüşçüleri üyesi Çavdar ile Bayrakal, 26 Ekim'de Sinop'un Gerze ilçesinden yola çıktı.120 kilometre yürüyerek 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılını Samsun'da kutlamayı hedefleyen Çavdar ile Bayrakal, Samsun'un Bafra ilçesine ulaştı.

Cumhuriyet yürüyüşçülerinden Neslihan Çavdar, AA muhabirine, günde ortalama 45 kilometre yol gittiklerini söyledi.

Türk kadınlarını temsil etmek için yola çıktıklarını belirten Çavdar, "2013 yılından beri doğa yürüyüşü yapıyorum. Yolculuğumuz güzel geçiyor. İlk etabımız Gerze'den Samsun'un Alaçam ilçesi oldu. Alaçam'dan da Bafra'ya geldik. Üçüncü etabımızda ise Atakum'da olacak. Son olarak Atatürk Anıtı'nda olacağız." dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nı Samsun'da kutlayacaklarını dile getiren Çavdar, "Eşlerimizin katkılarıyla yola çıktık. Yolda hiçbir sıkıntı yaşamadık." ifadesini kullandı.

Bayrakal ise şehirler arası ilk yürüyüşünü yaptığına işaret ederek, Kastamonu Şerife Bacı Anıtı'na da yürüyüş planladıklarını kaydetti.

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