Tansiyondan böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok. O ilimizin gözde meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Cnntürk’te yer alan habere göre; Yoğunluk olarak Erfelek, Gerze ve Ayancık yolunda bol bulunan “bileydin” meyvesi toplanmayı beklendiği biliniyor. Bileydin diğer isimleriyle “dağ çileği”, “kocayemiş” meyvesi Sinop’ta ceviz iriliğinde oluştuğu bildirildi.

Önce yeşil, sarı ve olgunlaştığında kırmızı rengi alan meyvenin ağaçlarda kızardığında havaların soğuyacağına inanıldığı bildirildi. İçeriğinde C vitamini bulunan meyve tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynadığı vurgulandı.

Konu ile ilgili bilgi veren Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle ormanlık alanlarda bulunan ilimizde de Sinop-Ayancık yolu, Gerze-Samsun yolu, Erfelek-Sinop yolunda devlet ormanlarında yabani olarak yetişen bir ağaç türüdür. Bu meyvenin esasında adı koca yemiş. Ama ilimde bileydin olarak biliniyor. Sonbaharda bu kırmızı bir meyve oluşturuluyor. Çileğe benzer. Bu nedenle bazı yerlerde buna ağaç çileği de deniyor. Üzeri pütürlü gerçekten çok lezzetli şifalı bir bitki. Yapraklarından hazırlanan çözelti içinde idrar söktürücü özelliği barındırıyor. Ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıyor. Edinilen bilgiye göre meyve fazla yendiğinde sarhoş edici özelliği de bulunuyor. Bu meyve genellikle Ekim ayının ortalarından itibaren Kasımın sonuna kadar yani sonbaharda yetişen bir meyve. Yöre halkı da bu meyveyi topluyor. Taze olarak tüketiyor. Yine marmelat ve reçeli çok yapılıyor. Tansiyondan kanı temizlemeye, diş eti iltihabından böbrek taşlarına kadar iyi gelmediği şey yok! Sinop’un gözde meyvesi ‘bileydin’ mevsimi başladı. Aynı zaman da kurutularak şifalı çayı da yapılıyor. Bu meyve pazarlarda da ekonomik değere sahip. Bitkinin içerisinde çok şifalı özellikler var.Bir diğer özelliği de diş eti iltihaplarında çok faydalı. Özellikle kurutularak çay yapıldığında. Bütün bunları bir araya aldığımızda da çok şifalı ve özellikle bir meyve. Son olarak bu ağacın önemli bir özelliği daha var. Ağacın ahşap kısmı ateşe dayanıklı yanmaya dayanaklı bir yapıda. Bu da pipo yapımında çok kullanılıyor. Ayrıca bazı müzik aletleri yapımında da koca yemiş yani bileydin meyvesinin ağacının ahşap kısmının kullanıldığını biliyoruz”

Çok tüketildiğinde ise sersemlik sarhoşluk hali ve kabızlığa neden oluyor. O yüzden çok tüketilmemesi gerekiyor. Gün içerisinde bir avuç yani 8-10 meyve tüketilmesi yeterli. Bu meyvenin içerisinde A, C ve karoten maddesi buna bağlı olarak da yüksek miktarda antioksidan kaynağı olan bir meyve. Bu haliyle insan sağlığı için çok şifalı özellikler gösteriyor. Özellikle bağışıklığı güçlendiriyor antioksidan kaynağından dolayı. Yine aynı zaman da bağırsak ve sindirim sisteminin müthiş derecede gerçekleşti.