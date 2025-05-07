Sinpaş hem cebini hem denizi dolduracak. Bu talan yetmedi. Mahkeme yıkım kararı verdi takan yok

Marmaris’te Sinpaş Kızılbük GYO’nun doğa talanı sürüyor! Mahkeme kararlarına rağmen durdurulmayan proje, kıyıyı betona boğdu, şimdi de denizi doldurarak milli parkı tehdit ediyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde, Sinpaş Kızılbük GYO’nun tartışmalı projesi doğayı yok etmeye devam ediyor. Mahkeme kararları, ruhsat iptalleri ve kamuoyunun “doğa katliamı” tepkilerine rağmen inşaat hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, şimdi de “Kıyı Düzenlemesi ve Yat Yanaşma/Bağlanma Yerleri Projesi” ile denizi betona boğmayı planlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, mahkeme kararlarını hiçe sayarak ÇED sürecini başlatması ise tepkileri büyütüyor.

DENİZ VE KIYADA BETON TEHDİDİ

Sinpaş’ın yeni projesi, 21 bin 833 metrekarelik deniz alanını hedef alıyor. Bunun 20 bin 390 metrekaresi deniz dolgusu, 1.443 metrekaresi ise yat bağlama alanı olacak. Dolgu için 32 bin 766 metreküp malzeme kullanılacak; 10 bin 237 metreküp beton, 22 bin 539 metreküp taş doğayı boğacak.

97 milyon 234 bin TL’lik yatırım, “Milli Park”, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ve “Tabiat Parkı Koruma Alanı” sınırlarında yer alıyor. Kıyıdaki inşaat sahası ise orman ve kentsel yerleşim alanlarını kapsıyor.

MAHKEME KARARLARI UYGULANMIYOR

Muğla 3. İdare Mahkemesi, projeye ilişkin 17 ruhsat ve imar belgesini iptal etti. Marmaris Belediyesi, 16 tadilat ruhsatını geri çekti ve 25 yeni ruhsatı iptal ederek yıkım kararı aldı. Ancak, bu kararlar sahada uygulanmıyor. Şirket, ruhsatsız yapılaşmayı sürdürüyor, milli park alanını işgal ediyor ve kendi mülkiyetinde olmayan arazilerde bile inşaat yapıyor.

DOĞANIN YOK OLUŞU

Proje, Marmaris’in eşsiz ekosistemini tehdit ediyor. Bölgedeki endemik bitki türleri, yaban hayatı ve deniz ekosistemi, betonlaşma ve dolgu çalışmalarıyla geri dönüşü olmayan zararlarla karşı karşıya. Deniz dolgusu, su akışını ve kıyı erozyonunu etkileyerek balıkçılık ve turizmi de olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bu talanın bölgenin biyolojik çeşitliliğini yok edeceği uyarısında bulunuyor.

KAMUOYU AYAKTA

Kent Politikaları Derneği, hukuki süreçlerin işletilmesi ve inşaatın durdurulması için imza kampanyası başlattı. Vatandaşlar, sosyal medyada #MarmarisNefesAlsın etiketiyle tepkilerini dile getiriyor. Altyapı eksikliğine rağmen devam eden devremülk satışları ve atıl bir otel binasına ruhsatsız kat eklenmesi, skandalı büyütüyor.

GELECEK İÇİN ACİL ÇAĞRI

Marmaris’in doğal güzellikleri, Sinpaş’ın kar hırsına kurban ediliyor. Çevreciler ve yerel halk, projenin durdurulması için yetkililere çağrı yapıyor. Doğanın talanına karşı mücadele, hem Marmaris hem de Türkiye için kritik bir sınav niteliğinde.